Marjorie Taylor Greene, 2028 Başkanlık Seçimlerine Aday Olmayacak

Güncelleme:
ABD'nin Georgia eyaletinin Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene, 2028 başkanlık seçimlerine aday olmayacağını açıkladı. Greene, bu konuda çıkan haberleri yalanlayarak, siyasi sistemin sorunları çözmeye yönelik çalışmadığını ifade etti.

ABD'nin Georgia eyaletinin Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Green, 2028 ABD başkanlık seçimlerine aday olmayacağını belirtti.

Greene, Kongre'den istifa edeceğini açıklamasının ardından 2028'deki seçimlere aday olacağı yönünde hakkında çıkan haberler için açıklama yaptı.

ABD Merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Greene, söz konusu haberlerin "yalan ve uydurma" olduğunu belirterek, "Başkanlık için yarışmıyorum ve bunu asla istediğimi söylemedim, birileri bundan bahsettiğinde de sadece güldüm." ifadesini kullandı.

Greene, başkan adayı olmanın "Amerika'nın sorunlarını çözmeyi reddeden bir sistem için çalışmayı gerektirdiğini" belirterek, "Siyasi endüstriyel kompleks, ülkemizi mahvetti ve benim veya sizin gibi birinin iktidara gelip hepimizi etkileyen krizleri çözmesine asla izin vermeyecek." dedi.

İnsanlara "yalanlara kanmak" yerine "gözlerini açmaları" çağrısı yapan Greene, ülkenin toplam borcuna, sosyal güvenlik sistemindeki açıklara, artan vergilere ve ABD'nin "yabancı ülkeler" için girdiği savaşlara dikkati çekti.

Greene, "Eğer sizler hala her gün siyasi endüstriyel kompleksin gözlerinizi kamaştırdığı parlak nesneler hakkında birbirinizle kavga ediyorsanız, o zaman Amerikalılar kendilerini kurtarmak için asla bir araya gelmeyecekler." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ı, özellikle dış politika ve fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantıları konusunda eleştiren Georgia eyaleti Cumhuriyetçi Kongre üyesi Greene, ülkedeki fiyatların artışına işaret etmişti.

Bunun üzerine Trump, Greene'in karşı tarafa hizmet ettiğini ve kendisine yönelik desteğini geri çektiğini açıklamıştı.

Greene, Trump'ın kendisini hedef gösterdiğini savunarak birçok tehdit aldığını belirtmiş ve 5 Ocak 2026 itibarıyla Kongre'deki görevinden istifa edeceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
