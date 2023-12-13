Üye Girişi
Haberler

Marjinal Antalya Sağlık Seyahat Fuarı 14 Ülkeden Katılımcılarla Gerçekleştirilecek

Güncelleme:
Abone Ol

Marjinal Antalya Sağlık Seyahat Fuarı, 22-23 Nisan 2024'te 14 ülkeden katılımcılarla Antalya'da gerçekleştirilecek. Fuar, sağlık turizminde önemli bir potansiyele sahip olup, yerli ve yabancı hastane yöneticileri, hekimler ve seyahat acentelerini bir araya getirecek. Ayrıca, fuar kapsamında çeşitli alanlarda hekim ve hasta görüşmeleri, sunumlar, eğitimler ve panel düzenlenecektir.

Marjinal Antalya Sağlık Seyahat Fuarı, 22- 23 Nisan 2024'te 14 ülkeden katılımcılarla Antalya'da gerçekleştirilecek.

Fuar Müdürü Selda Kuzu, yaptığı yazılı açıklamada, sağlık turizminde önemli potansiyele sahip fuarın, Kundu Turizm Merkezi'nde bir otelde düzenleneceğini bildirdi.

Kuzu, yerli ve yabancı hastane yöneticileri, hekimler ile seyahat acentelerini buluşturacak fuarın, İngiltere, Almanya, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Rusya, Kosova, Kuzey Makedonya, Kırgızistan, Çekya, Bulgaristan ve İsveç başta olmak 14 ülkeden konuklarını ağırlayacağını belirtti.

Selda Kuzu, fuar kapsamında saç ekimi, estetik cerrahi, diş, kanser, tüp bebek, ortopedi, üroloji, psikiyatri gibi alanlarda hekim ve hasta görüşmelerinin yanı sıra sunum ve eğitimler ile medikal turizmin geleceği, güncel yaklaşımlar gibi konularda uzman isimler tarafından panel düzenleneceği bilgisini paylaştı.

Fuarın kentin tanıtımına ve ticari ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını ifade eden Kuzu, pek çok alanda işbirliklerinin temelinin atılacağını vurguladı.

Kaynak: AA / Güncel

23 Nisan Antalya Uluslararası İlişkiler Turizm Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 140. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık Bursa su kesintisi listesi! Dangal filmi nerede ve kaç yılında çekildi? Dangal filmi ne anlatıyor? Dangal filmi oyuncuları kim? Dangal filmi konusu, oyuncuları ve Dangal özeti! Dangal ne demek? Dangal anlamı nedir? Dangal ne anlatıyor, ne tür bir film? Dangal filminin hikayesi gerçek mi? Dangal filmi ne zaman, nerede çekildi? Dangal filmi oyuncuları kim? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 13 Aralık İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak? FB-GS maçı tarihi değişti mi? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 13 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 14 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 14 Aralık Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK, lig maçları ertelendi mi? Süper Lig ertelenen maçlar ne zaman oynanacak? Devalüasyon nedir, olunca ne oluyor? Bir devlet neden devalüasyon yapar? Devalüasyon olursa borsa düşer mi? YABANİ 14. BÖLÜM FULL İZLE| Yabani 14., 15. Bölüm 1. Fragmanı FULL, TEK PARÇA İZLE! FOX TV Yabani son bölüm, yeni bölüm CANLI izle!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title