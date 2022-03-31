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Mariupol Yıkımın Eşiğinde

DailyMotion.com - Güncel
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Rusya'nın yoğun saldırılarına maruz kalan Ukrayna'nın Mariupol kenti insani bir yıkımın eşiğinde.

Rusya'nın yoğun saldırılarına maruz kalan Ukrayna'nın Mariupol kenti insani bir yıkımın eşiğinde. Saldırıların devam ettiği kentte binlerce kişi evsiz kaldı. Yerel yetkililer, kentte mahsur kalan binlerce kişinin tahliye edilmesi için çağrı yapıyor. Rus yetkililer, Ukrayna'da sivilleri hedef almadıklarını iddia ederken, Birleşmiş Milletler verilerine göre işgalde en az 1.000 sivil yaşamını yitirdi

DailyMotion.com / Güncel

Mariupol, Ukrayna, evsiz, Rusya, Güncel, Haberler

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