Mariupol'un Evsiz Kalan Halkı Gözyaşları İçinde

Rusya'nın yoğun saldırılarına maruz kalan Ukrayna'nın liman kenti Mariupol enkaz altında.

Ukrayna güçleriyle Rusya ordusunun çatışmaları nedeniyle bölgede binlerce kişi evsiz kaldı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Rusya'nın işgalinden bu yana Ukrayna'da en az 1.119 sivil yaşamını yitirdi.

44 milyon nüfuslu ülkede 10 milyondan fazla kişi yerlerinden edildi.

Bunlar arasından 3 milyon 800 binden fazlası ülkeden ayrıldı.

DailyMotion.com / Güncel