Mariupol Tiyatrosu'ndaki Yıkım Drone'la Görüntülendi

Bombalanan Mariupol Tiyatrosu'nun drone görüntüleri, bina ve çevresinde oluşan tahribatın boyutunu gösteriyor. Tiyatroya yapılan saldırıda 300 kişinin öldüğünün tahmin edildiği belirtiliyor. Rusya, tiyatroyu bombaladığını yalanladı. Mariupol Belediye Başkanlığı'ndan yapılan bir açıklamada, Rus kuvvetlerinin kenti kuşatmasından bu yana 210'u çocuk olmak üzere yaklaşık 5.000 kişinin öldürüldüğü belirtildi. Belirtilenlere göre 290 bine yakın kişi savaşın çıkmasından sonra Mariupol'den ayrıldı

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