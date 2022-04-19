Mariupol Kuşatması Sürüyor

Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Mariupol kentini tamamen ele geçirmek üzere olduğunu iddia ediyor.

Mariupol sokaklarından yine öldürülmüş sivillerin battaniyeye sarılı cesetlerinin görüntüleri geliyor.

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, Mariupol limanındaki birliklerin Rusya'nın teslim olma talebine rağmen hala savaştığını söyledi.

DailyMotion.com / Güncel