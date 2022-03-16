Mariupol'den son 24 saatte 11 bin kişi tahliye edildi - Haberler

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Mariupol'den son 24 saatte 11 bin kişi tahliye edildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna'da ağır çatışmaların yaşandığı Mariupol şehrinden Zaporijya şehrinde son 24 saatte 11 bin kişi tahliye edildi.

Ukrayna'da ağır çatışmaların yaşandığı Mariupol şehrinden Zaporijya şehrinde son 24 saatte 11 bin kişi tahliye edildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 21 gündür devam ederken, çatışma bölgelerindeki sivillerin tahliyesi sürüyor. Ağır Rus bombardımanı altındaki Mariupol şehrinde büyük çaplı tahliye operasyonu düzenlendi.

Tahliye kapsamında son 24 saatte 11 bin kişi Mariupol şehrinden Zaporijya sevk edildi. Mariupol Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Bugün yaklaşık 2 bin 500 özel araç ve 15 otobüsle 11 bin vatandaşımızın tahliyesi gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

(Bekir Keskin/İHA)

Mariupol'den son 24 saatte 11 bin kişi tahliye edildi

Mariupol'den son 24 saatte 11 bin kişi tahliye edildi

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Zaporijya, Mariupol, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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