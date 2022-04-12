Mariupol'deki sivil can kaybı 22 bine ulaştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mariupol'deki sivil can kaybı 22 bine ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Mariupol'deki sivil can kaybı 22 bine ulaştı

Mariupol'deki duruma ilişkin açıklama yapan Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko, şehirdeki sivil ölümlerin 22 bine ulaştığını duyurdu.

Mariupol'deki duruma ilişkin açıklama yapan Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko, şehirdeki sivil ölümlerin 22 bine ulaştığını duyurdu.

Rusya-Ukrayna Savaşı 48'inci gününde sürerken, Rus ordusunun hedefindeki Mariupol'de can kayıpları artmaya devam ediyor. Mariupol'deki duruma ilişkin açıklama yapan Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko ise, şehirdeki sivil ölümlerin 22 bine ulaştığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak ise yaptığı açıklamada, Rusya'nın Mariupol kelimesini duymaktan nefret ettiğini ifade ederek, "Kremlin'in Ukrayna'dan daha çok nefret ettiği bir şey varsa o da Mariupol kelimesi. Askerlerimiz kendilerinden 10 kat fazla olan düşmana karşı şehri savunuyor. Sosyal medyada yer alan bilgilerden daha fazla şey biliyoruz. Silahlı kuvvetler olarak oradaki askerlerimize yardım etmek için her yolu deniyoruz. Ancak bu planlarımız hakkında konuşamayız" ifadelerini kullandı.

(Bekir Keskin/İHA)

Mariupol'deki sivil can kaybı 22 bine ulaştı

Mariupol'deki sivil can kaybı 22 bine ulaştı

Mariupol'deki sivil can kaybı 22 bine ulaştı

Mariupol'deki sivil can kaybı 22 bine ulaştı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title