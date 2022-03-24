Mariupol'de siviller çatışmaların ortasında şehri terk etmeye çalışıyor - Haberler

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Mariupol'de siviller çatışmaların ortasında şehri terk etmeye çalışıyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Rusya'nın bombardımanından en çok zarar gören şehirlerden biri olan Mariupol'de halk, çatışmaların ortasında şehri terk etmeye çalışıyor.

Rusya'nın bombardımanından en çok zarar gören şehirlerden biri olan Mariupol'de halk, çatışmaların ortasında şehri terk etmeye çalışıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının 29'uncu gününe girerken, Rusya'nın bombardımanından en çok zarar gören şehirlerden biri Mariupol oldu. Halk, çatışmaların ortasında şehri terk etmeye çalışıyor. Özel araçları ile şehri terk etmeye çalışan iki sivilin sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, çatışma seslerinin şehirde sürekli devam devam ettiği duyulurken, yollarda ise cansız bedenlerin olduğu görüldü.

Mariupol Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, şehirde yaşayan vatandaşların Rus askerleri tarafından pasaportları alınarak daha önceden hazırlanan otobüslerle Rusya topraklarına doğru göçe zorlandığı öne sürüldü.

(Bekir Keskin/ İHA)

Mariupol'de siviller çatışmaların ortasında şehri terk etmeye çalışıyor

Mariupol'de siviller çatışmaların ortasında şehri terk etmeye çalışıyor

Mariupol'de siviller çatışmaların ortasında şehri terk etmeye çalışıyor

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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