Mariupol'de mahsur kalan Ukraynalıların ailelerinden protesto

Mariupol'de mahsur kalan Ukraynalıların yakınları, başkent Kiev'de bir araya gelerek Rusya'yı protesto etti. Rus güçleri tarafından Mariupol'deki Azovstal Sanayi Tesislerinde kuşatma altında tutulan Ukraynalılar, güvenli koridor oluşturulmadığı ve silah bırakmayı reddettikleri için hala tahliye edilmedi. Uluslararası girişimlerin sonuçsuz kalması, Azovstal'da sıkışan Ukraynalıların Kiev'deki yakınlarını harekete geçirdi. Meydanda toplanan kalabalık, ellerinde taşıdıkları döviz ve pankartlar eşliğinde slogan atarak Rusya'yı protesto etti. Grup adına açıklama yapan asker yakınları, zaman zaman göz yaşlarını tutamadı.

Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı, Mariupol'de Azovstal Metalürji Fabrikası'nda tahliyeler nedeniyle uygulanan ateşkesi ihlal eden Ukrayna güçlerine yönelik saldırı başlattıklarını duyurdu.

Ria haber ajansına göre, Rusya Savunma Bakanlığı basın servisi yetkilisi Vadim Astafyev, yaptığı açıklamada, fabrika sahasında bulunan Ukrayna ordusu ve Azov taburu mensuplarının sivillerin tahliyesi için ateşkesin uygulandığı sessizlik rejimini silahlı çatışma için kullandığını öne sürdü.

Astafyev, "Fabrika sahasındaki bodrumlardan çıktılar, sahada ve fabrikanın binalarında atış pozisyonuna geçtiler. Rus ordusu ve (sözde) Donetsk Halk Cumhuriyeti birlikleri obüs ve uçak kullanarak bu atış pozisyonlarını imha etmeye başladı." diye konuştu.

Azovstal fabrika sahasından silah seslerinin geldiği ve sahadan duman yükseldiği belirtiliyor.

Geçen hafta sonu Azovstal Fabrikası'ndan sivillerin tahliyesi için Rus ordusu sessizlik rejimi ilan ederek çatışmaları durdurmuş ve sivillerin çıkması için tahliye koridoru oluşturmuştu. Tahliye operasyonuna Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü mensupları da katılmış, 100'den fazla sivil fabrikadan çıkarılarak güvenli yerlere götürülmüştü.