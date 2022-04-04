Mariupol'de Çatışmaların Ortasında Kalan Siviller
DailyMotion.com - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'da liman kenti Mariupol'de çatışmalar devam ediyor.
Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'da liman kenti Mariupol'de çatışmalar devam ediyor.
İşgal öncesinde 400 bin nüfusu olan kent şu an Rusya ile Ukrayna güçlerinin en yoğun çatıştığı bölge
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022
DailyMotion.com / Güncel