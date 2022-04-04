Mariupol'de Çatışmaların Ortasında Kalan Siviller - Haberler

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Mariupol'de Çatışmaların Ortasında Kalan Siviller

DailyMotion.com - Güncel
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Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'da liman kenti Mariupol'de çatışmalar devam ediyor.

Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'da liman kenti Mariupol'de çatışmalar devam ediyor.

İşgal öncesinde 400 bin nüfusu olan kent şu an Rusya ile Ukrayna güçlerinin en yoğun çatıştığı bölge

DailyMotion.com / Güncel

Mariupol, Ukrayna, Rusya, İşgal, Güncel, Haberler

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