"Mariupol'dan Yaralıları Türk Gemileriyle Tahliye Etmeyi Planlıyoruz"

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski HeberTürk'e konuştu. Ülkesini işgal eden Rus kuvvetlerinin 'savaş suçu' işlediği mesajını yineleyen Zelenski, sivil kayıpların tespit edilenden fazla olduğunu vurguladı. Zelenski, kuşatmanın devam ettiği Mariupol'daki durumu ve Türkiye'nin arabuluculuk rolünü değerlendirdi

DailyMotion.com / Güncel