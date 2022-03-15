Mariupol'daki Türklerin en kısa zamanda tahliyesi bekleniyor

UKRAYNA'nın Mariupol kentinde Türk vatandaşlarının Rusya'nın yapacağı güvenlik değerlendirmesi durumuna göre, en kısa zamanda tahliyelerinin beklendiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Ukrayna'nın Mariupol kentindeki Türk vatandaşlarının tahliyeleri konusunda Rusya Savunma Bakanlığı ile yapılan çalışma ve koordine sonucu, Rusya tarafından yollardaki mayınların temizlendiği, insani koridorların açılması ile otobüs ve kamyonların şehre girişine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Rusya tarafından yapılacak güvenlik değerlendirmesi durumuna göre, en kısa zamanda Türk vatandaşların Mariupol'den tahliyeleri bekleniyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel