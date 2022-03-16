Mariupol'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi çalışmaları sürüyor - Haberler

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Mariupol'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi çalışmaları sürüyor

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Mariupol'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi çalışmaları sürüyor

UKRAYNA'nın Mariupol şehrinde mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyeleri için Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıkları ile çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

UKRAYNA'nın Mariupol şehrinde mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyeleri için Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıkları ile çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'nın Mariupol şehrindeki Türk vatandaşlarının güvenli tahliyeleri için Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıkları ile çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, bölgenin tam ve güvenli kontrolünün ardından vatandaşların tahliye edilmesi bekleniyor.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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