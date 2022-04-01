Mariupol'da Yaralanan Ukraynalı Çocuk

Rusya'nın Mariupol'deki saldırılarında onlarca çocuk yaralandı. Bazı çocuklar tedavi için çatışma bölgesinden 200 kilometre uzaktaki bir hastaneye getirildi. Dima da onlar arasında. Dima'nın babası da başka bir hastanede tedavi altında

DailyMotion.com / Güncel