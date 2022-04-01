Mariupol'da Yaralanan Ukraynalı Çocuk - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mariupol'da Yaralanan Ukraynalı Çocuk

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

Rusya'nın Mariupol'deki saldırılarında onlarca çocuk yaralandı.

Rusya'nın Mariupol'deki saldırılarında onlarca çocuk yaralandı. Bazı çocuklar tedavi için çatışma bölgesinden 200 kilometre uzaktaki bir hastaneye getirildi. Dima da onlar arasında. Dima'nın babası da başka bir hastanede tedavi altında

DailyMotion.com / Güncel

Mariupol, Çatışma, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title