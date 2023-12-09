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Marine Le Pen, AB fonlarını zimmetine geçirdiği gerekçesiyle yargılanacak

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Fransız aşırı sağcı milletvekili Marine Le Pen'in, Avrupa Birliği'ne (AB) ait fonları zimmetine geçirdiği gerekçesiyle yargılanacağı belirtildi. AB fonlarının kötüye kullanılmasına ilişkin dava 2024'te görülecek.

Fransız aşırı sağcı milletvekili Marine Le Pen'in, Avrupa Birliği'ne (AB) ait fonları zimmetine geçirdiği gerekçesiyle yargılanacağı belirtildi.

Ulusal basının Paris Savcılığına dayandırdığı haberlere göre, AB fonlarını zimmetine geçirmekle suçlanan Le Pen, partisi Ulusal Birlik (RN) ile 26 kişi 2024'te yargılanacak.

AB'ye ait fonların kötüye kullanılmasına ilişkin davanın ilk oturumu 27 Mart 2024'te Paris Ceza Mahkemesinde görülecek.

Öte yandan RN'den yapılan açıklamada, RN partili AP milletvekilleri ve yardımcıları hakkındaki suçlamalar reddedildi. Açıklamada, Le Pen'in hiçbir suç işlemediği savunuldu.

Olay

Le Pen'in, AP milletvekilli olduğu dönemde 2 kişiye hayali danışmanlık hizmetleri nedeniyle AP fonlarıyla maaş ödediği iddia ediliyor.

Marine Le Pen dahil ve Ulusal Cephe (FN) partili bazı AP milletvekilleri hakkında 2004-2016 yıllarında AP'de "hayali istihdam" oluşturduğu iddiasıyla ilgili Fransa'da 2015'te soruşturma açılmıştı.

Paris savcılığı, eylülde Le Pen ve babası Jean-Marie Le Pen de dahil 11 FN partili AP milletvekilleri hakkında AB'ye ait fonları kötüye kullandığı ve "suçu gizlediği" gerekçesiyle dava açılmasını istemişti.

Savcılık ayrıca, Le Pen ve Jean-Marie Le Pen dahil 6 kişinin kamu fonlarının zimmete geçirilmesinde suç ortaklığı yapmaktan da yargılanmasını talep etmişti.

Ulusal Cephe (FN) partisi 2018'de isim değiştirerek, Ulusal Birlik (RN) partisi oldu.

Kaynak: AA / Güncel

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