Margarin tenekelerinden 9 kilo 900 gram esrar çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Margarin tenekelerinden 9 kilo 900 gram esrar çıktı

Demirören Haber Ajansı - Anıl Atar - Güncel
 - Güncelleme:
Margarin tenekelerinden 9 kilo 900 gram esrar çıktı

ADANA'da, yolcu otobüsüyle kente gelen A.A. (44) ve Ş.S.'nin (37) taşıdığı 2 margarin tenekesindeki 9 kilo 900 gram esrarı narkotik köpeği 'Oscar' buldu.

ADANA'da, yolcu otobüsüyle kente gelen A.A. (44) ve Ş.S.'nin (37) taşıdığı 2 margarin tenekesindeki 9 kilo 900 gram esrarı narkotik köpeği 'Oscar' buldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, Adana Merkez Otogarı'nda Diyarbakır'dan gelen bir yolcu otobüsünden inen A.A. ve Ş.S.'yi takibe aldı. Otobüsten indikten sonra bagajdan aldıkları 2 margarin tenekesiyle yaya olarak otogardan ayrılan şüpheliler, bir süre sonra polis tarafından durduruldu. Narkotik köpeği 'Oscar', olması gerekenden daha hafif olan margarin tenekelerine tepki verdi. Açılan tenekelerde 12 pakette 9 kilo 900 gram esrar ele geçirdi.Gözaltına alınan şüpheliler ifadesinde, uyuşturucudan haberlerinin olmadığını, margarin taşıdıklarını bildiklerini öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. ile Ş.S., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Narkotik Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title