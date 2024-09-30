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Marella Discovery Kruvaziyeri Marmaris'e Ulaştı

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Malta bayraklı Marella Discovery adlı kruvaziyer, Muğla'nın Marmaris ilçesine gelerek yolcularını tarihi ve turistik mekanlarla buluşturdu. Yolcular, Marmaris'te çeşitli geziler yaparak ilçedeki otellerde bir hafta konaklayacaklar.

Malta bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, çıktığı tur kapsamında "ana liman" olarak kullandığı Muğla'nın Marmaris ilçesine ulaştı.

Santorini Adası'ndan gelen ve Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu İngiliz 1826 yolcu ve 750 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi.

İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafelerde vakit geçirdi.

Bazı turistler Dalyan Kaunos turuna katıldı.

Marmaris Cruise Port'tan "ana liman" hizmeti alan gemiden ayrılan yolcular, ilçedeki otellerde bir hafta konaklayacak. Marmaris'ten çok sayıda yolcu, bir sonraki tura katılmak üzere gemiye binecek.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel

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