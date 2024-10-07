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Marella Discovery Kruvaziyeri Marmaris'e Demir Attı

Marella Discovery Kruvaziyeri Marmaris'e Demir Attı
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Malta bayraklı Marella Discovery kruvaziyeri, Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Gemide 1701 yolcu ve 750 personel bulunuyor. Yolcular Marmaris'in tarihi ve turistik noktalarını ziyaret etti ve ilçedeki otellerde konaklayacak.

Malta bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, çıktığı tur kapsamında "ana liman" olarak kullandığı Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Kandiye (Heraklion) Limanı'ndan hareket eden ve Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu İngiliz 1701 yolcu ve 750 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi.

İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi.

Bazı turistler ise Dalyan Kaunos turuna katıldı.

Marmaris Cruise Port'tan "ana liman" hizmeti alan gemiden ayrılan yolcular, ilçedeki otellerde bir hafta konaklayacak. Marmaris'ten çok sayıda yolcu, bir sonraki tura katılmak üzere gemiye binecek.

"Marella Discovery"nin, gece saatlerinde demir alarak Pire Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel

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