Marella Discovery Kruvaziyeri Marmaris'e Demir Attı

Malta bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, çıktığı tur kapsamında "ana liman" olarak kullandığı Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Patmos Adası'ndan hareket eden ve Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu İngiliz 1801 yolcu ve 746 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi.

İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi.

Bazı turistler ise Dalyan Kaunos turuna katıldı.

Marmaris Cruise Port'tan "ana liman" hizmeti alan gemiden ayrılan yolcular, ilçedeki otellerde bir hafta konaklayacak. Marmaris'ten çok sayıda yolcu, bir sonraki tura katılmak üzere gemiye binecek.

Kruvaziyerin limandan gece saatlerinde demir alması bekleniyor.