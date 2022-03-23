Mardinli öğrenciler "Maker Atölyesi"nde TEKNOFEST'e hazırlanıyor

KIZILTEPE, MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, öğrenciler, "Maker Atölyesi"nde bu yıl Samsun merkezli gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) için hazırlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Türkiye Kalkınma Vakfı (TKV) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğiyle hazırlanan Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Suriyeli ve Türk Çocuk ve Ergenler İçin Koruma, Sosyal Uyum ve Güçlendirmeye Destek Projesi kapsamında Mardin, Şanlıurfa, Kilis ve Gaziantep'te 4 maker atölyesi kuruldu.

Kızıltepe ilçesinde 3 yıl önce GAP İdaresi Çocuk Gelişim Merkezinde kurulan, bir yıl önce Kızıltepe Gençlik Merkezine taşınan atölyede 3 yılda 7-15 yaşlarında 3 bin 481 çocuk eğitim gördü.

Algoritma, blok kodlama, ahşap işleme, yapay zeka ve robotik alanlarında eğitim görerek TEKNOFEST'e hazırlanan çocuklar, "Sağlıkta Yapay Zeka" ve "İnsanlık Yararına Teknoloji" kategorilerinde çalışmalarını sürdürüyor.

"Bütün imkanlarımızla seferber etmiş durumdayız"

Kızıltepe Gençlik Merkezi Müdürü İmran Tekin, AA muhabirine, Kızıltepe'nin bölgede özellikle çocuk ve genç nüfusu yoğun ilçelerin başında geldiğini söyledi.

Gençlik Spor Bakanlığının yatırımlarından gençlerin maksimum düzeyde faydalanmasını amaçladıklarını ifade eden Tekin, Gençlik Merkezinde 15 bine yakın genç ve çocuğun bilim, spor, sosyal ve kültürel aktivitelere katılarak birçok başarıya imza attığını belirtti.

Tekin, merkezlerinde kurulu maker atölyesinde de gençlerin birçok konuda gelişim kazandığına işaret ederek, "Burası bütün gençlerimize açık ve hizmet üretmekte. Onların yanındayız. Her türlü istek ve arzularına cevap vermek için bütün imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız, onlar için sahadayız. İnşallah önümüzdeki süreçte de TEKNOFEST ve Deneyap festivali gibi birçok alanda eğitimcilerimiz rehberliğinde gençlerimiz hak ettikleri yeri alacaktır." dedi.

"Neden sınıflarımızdan mucit çıkmasın?"

Projenin Mardin sorumlusu ve eğitmen Muhterem Gönci ise 7-15 yaş çocuklara temel maker eğitimi, algoritma, 3 boyutlu modelleme ve ahşap tasarım eğitimleri verdiklerini belirtti.

Gönci, çocukları boş vakitlerinde bilişim teknolojilerine ve robotiğe yönlendirmeye çalıştıklarını anlatarak, Kızıltepe'deki bütün çocuk ve gençlere ulaşmayı hedeflediklerini aktardı.

Eğitimlerin sonunda TEKNOFEST gibi festival ve yarışmalara hazırlandıklarını dile getiren Gönci, "Çocuklar buraya ilk geldiklerinde ilk önce ne olduğunu öğrenmeye çalışıyor, ondan sonra sınıftan çıkmak istemiyor. Öğrenciler burada çok güzel vakit geçiriyor. Neden sınıflarımızdan bir mucit çıkmasın? TEKNOFEST gibi yarışmalara sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. Geçen senelerde 2-3 takımla başvuru yapmıştık, bu sene sayıyı daha da yükseltmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

"Hedefimiz yarışmalara katılıp olumlu sonuçlar almak"

Eğitim gören öğrencilerden Hilal Kaya (12) aldıkları eğitimler sayesinde robotik kodlamayı öğrendiğini, parçaları birleştirerek yeni tasarımlar yaptığını belirterek, "Buraya gediğim için çok mutluyum. Arkadaşlarla burada çok güzel vakit geçiriyoruz. TEKNOFEST gibi festivallere katılacağız." ifadelerini kullandı.

Merve Özer de (12) tasarımcı olmak istediğini belirterek, "Hedefimiz yarışmalara katılıp olumlu sonuçlar almak. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Bize bu konuda yardımcı olanlara teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.