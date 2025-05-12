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Mardinli Hayırsever, Gazze İçin Otomobilini Bağışladı

Mardinli Hayırsever, Gazze İçin Otomobilini Bağışladı
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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir hayırsever, Gazze'deki Filistinlilere destek olmak amacıyla otomobilini bağışladı. Umut Kervanı Derneği aracılığıyla gerçekleşen bağış, Gazze'deki ihtiyaçların karşılanması için kullanılacak.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yaşayan bir hayırsever otomobilini Gazze için bağışladı.

İsmini vermek istemeyen bir hayırsever, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de yaşayan Filistinlilere destek olabilmek için Umut Kervanı Derneğinin düzenlediği kampanyaya katkı sunmak istedi.

Hayırsever, Gazze için bağışlamak amacıyla otomobilini merkez Artuklu ilçesindeki Umut Kervanı Derneği Mardin Şubesine götürdü.

Büyük acılar ve mağduriyet yaşayan Filistinlilere destek olmak isteyen hayırsever, otomobilinin anahtarını Umut Kervanı Derneği Mardin Şube Başkanı Abdülaziz Önen'e teslim etti.

Abdülaziz Önen, basın mensuplarına, bu yapılan bağışın kendilerini duygulandırdığını söyledi.

Duyarlılığından dolayı hayırsevere teşekkür eden Önen, "Arkadaşımız daha önce de Gazze için yardımlarda, bağışlarda bulunmuştu. Bugün de Gazze'ye ulaştırılmak üzere bize arabasını bağışladı. Bağışlanan otomobilin satışından elde edilecek gelir Gazze'ye destek için kullanılacak. Gazze'de ihtiyaçların sürdüğünün, bu bağışların devam etmesinin öneminin bilinmesini isterim. Rabbim hayırlarını kabul etsin. Allah onlardan razı olsun." dedi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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