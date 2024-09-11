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Mardin ve Elazığ'da İlköğretim Haftası Törenleri Düzenlendi

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Mardin ve Elazığ'da İlköğretim Haftası dolayısıyla düzenlenen törenlerde çelenk sunuldu, İstiklal Marşı okundu ve öğrencilerin gösterileri yapıldı.

Mardin ve Elazığ'da "İlköğretim Haftası" dolayısıyla tören düzenlendi.

Mardin'de Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Tuncay Akkoyun, Elif Ana Mehmet Konuş İlkokulu'nda devam eden programda, yeni eğitim yılının, başarılarla dolu olmasını temenni etti.

Türkiye Yüzyılı'nda öğrenci, öğretmen, veli ve eğitim camiasıyla el ele vererek yarınları inşa etmek için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Akkoyun, devletin yatırım politikası doğrultusunda okul, bina, derslik gibi fiziki imkanlar bakımından çok iyi bir noktada olduklarını belirtti.

Akkoyun, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tüm okullarımızda ve okullarımızın çevresinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup, Bakanlık müfettişleri ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzce denetimleri yapılmış, herhangi bir aksaklığın meydana gelmemesi adına önlemler alınmıştır. 10 ilçemizin tamamında 2 milyon 345 bin ücretsiz ders kitabının öğrencilerimize dağıtımını gerçekleştirdik.

2023-2024 yıllarında ilimizdeki ilçelerde, ortaöğretim ve temel eğitim kapsamında 12 okul binası tamamlanmış olup, toplamda 144 derslik inşa edilmiş, eğitim öğretim hizmetine sunulmuştur. 24 derslikli 2 ortaokulumuzun da ikmal işi ihalesi bitmiş ve yapımı devam etmektedir. Nusaybin ilçemizde eğitim öğretime başlayan Fen Lisemizin pansiyonu ve spor salonu ile 200 yataklı öğretmenevi planlamaya alınarak ihalesi tamamlanmış, Derik Fen Lisemizin de ihalesinin bu ay içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır. 8 ilçemizde 45 okulumuzun doğal gaz dönüşüm çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca il genelinde anaokulu, ilkokul ve ortaokul olmak üzere toplam 14 okulda, 158 dersliğin yapımı sürmektedir. 2024 yılı itibarıyla 69 okulumuzun bakım ve onarımı tamamlanarak eğitim öğretime hazır hale getirilmiştir."

Daha sonra 1. sınıfa başlayan öğrencilere çiçek verildi. Program, öğrencilerin şiir ve gösterileriyle sona erdi.

Elazığ

Elazığ'da Koç İlkokulu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Öğrencilerin şiirler okuduğu törende, müzik dinletisi yapıldı, halk oyunları ekibi gösteri sundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, törende yaptığı konuşmada, okulların açılmasının büyük bir heyecan yaşattığını söyledi.

Eğitimde başarının öğretmen, öğrenci ve veli dayanışması ile olabileceğini aktaran Yiğit, şu görüşleri dile getirdi:

"Eğitim insan olma yolculuğudur ve bunun rehberi öğretmendir. Üst neslin görevi, alt neslin ödevi olan eğitimin mihenk taşı ise kıymetli meslektaşlarımızdır. Türkiye Yüzyılı maarif modelinin sizlerin gayretleriyle başarıya ulaşacağına, aklıselim nesiller yetiştireceğimize inanıyoruz. Bu kapsamda yeni eğitim öğretim yılında göstereceğiniz azim, sabır ve gayretiniz için şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum."

Programa, Vali Yardımcıları Oltan Bayraktar ve Armağan Yazıcı, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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