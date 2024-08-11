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Mardin ve Diyarbakır'da Düğün Fotoğrafları Sıcak Hava Altında Çekiliyor

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Mardin ve Diyarbakır'da dünyaevine giren çiftler, sıcak hava koşullarına rağmen stüdyo yerine açık alanlarda düğün fotoğraflarını çektiriyor. Mardin'in tarihi mekanları ve Diyarbakır'ın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan bölgeleri, gelin ve damatların mutluluklarını ölümsüzleştirmek için tercih ettiği mekanlar arasında bulunuyor.

HALİL İBRAHİM SİNCAR/ MEHMET SIDDIK KAYA - Mardin ve Diyarbakır'da dünyaevine giren çiftler, düğün fotoğraflarının çekimini, bunaltıcı sıcaklara rağmen stüdyo yerine açık alanlarda yapıyor.

Termometrelerin zaman zaman 40 derecenin üzerini gösterdiği Güneydoğu illerinde, sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Dünyaevine girecek çiftler ise mutluluklarını ölümsüzleştirmek için yeşil ile tarihi yapıların buluştuğu mekanlardan kavurucu sıcaklara rağmen vazgeçmiyor.

Tarihi camileri, medreseleri, manastırları, caddeleri, evleri, müzesi ve kalesi ile ziyaretçileri büyüleyen Mardin, gelin ve damatlara nişan, kına ve düğün fotoğrafı çekimi için yaz aylarında da doğal stüdyo olurken Diyarbakır'da ise gelin ve damatlar Keçi Burcu, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri ile Gazi Köşkü ve Ongözlü Köprü gibi kentin tarihi mekanlarında objektif karşısına geçiyor.

Çiftler kimi zaman da fotoğraf çektirmek için Hevsel Bahçelerinde oluşturulan, "Alaçatı" konsepti, "bungalov", "botanik yolu" ve "şelale" gibi dekoratif ve camdan yapılan klimalı bölümlerin bulunduğu özel olarak hazırlanan peyzaj alanlarını tercih ediyor.

Mardin'in tarihi mekanları mutlu anlara tanıklık ediyor

Kentte Duygu Sincar ile hayatını birleştiren Yusuf Gökmen, AA muhabirine, kına ve düğün fotoğrafları için Mardin'in tarihi mekanlarını tercih ettiklerini belirtti.

Mutluluklarını tarihi mekanlarda ölümsüzleştirdiklerini dile getiren Gökmen, "45 derece sıcaklıkta çekim yapıyoruz ama buna değiyor, dış ortamlar çekim için daha iyi. Eşimi çok seviyorum, onun için 55 derecenin altında bile fotoğraf çektirebilirim." dedi.

Asım Tekin ve Özlem Kuyumcu çifti de sıcak havaya rağmen düğün fotoğraflarını kentin tarihi mekanlarında çektirdi.

Tekin, sıcak havaya aldırış etmeden tarihi dokuda objektif karşısına geçtiklerini söyledi.

Özlem Kuyumcu da tarihi kentin doğal güzelliklerine hayran kaldıklarını belirtti.

Kuyumcu, fotoğraf çekimlerinden çok memnun kaldıklarını anlatarak, şunları söyledi:

"Buranın doğası, yapısı, mimarisi çok hoşumuza gitti. Şanlıurfa'da görev yapıyorum. Oralar da çok sıcak, biraz alışkınız sıcağa. Bu yorgunluğa değdi. Her şey çok güzeldi."

"Fotoğraf çektirirken düğüne geç kalanlar bile oluyor"

Fotoğrafçı Musa Taş da dış çekimler için çiftlerin özellikle tarihi Kasımiye Medresesi'ni tercih ettiğini, medreselerin biraz daha serin olduğunu belirtti.

Taş, şunları söyledi:

"Burada fotoğraf çektirirken düğüne geç kalanlar bile oluyor. Doğal ortamda çekilen fotoğraflar stüdyodan daha güzel çıkıyor. Aşırı sıcak olmasına rağmen medrese içinde bu sıcaklığı hissetmiyorlar."

Ankara'dan Mardin'i gezmeye gelen Sibel Kaya da tarihi mekanların önünde fotoğraf çektiren gelin ve damatları görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Diyarbakır sıcak, güneş yakıyor"

Diyarbakır'da 20 yıldır fotoğrafçılık yapan Rüstem İçüz ise gelin ve damatların sıcak yaz günlerinde fotoğraf çektirmek için daha serin buldukları peyzaj alanlarını tercih ettiğini söyledi.

"Diyarbakır sıcak, güneş yakıyor." diyen İçüz, gelin ve damatların dış çekim için Hevsel Bahçeleri'ndeki peyzaj alanı da tercih ettiğini belirtti.

Fotoğraf çekimi yaptıran gelin Ebru Kayhan da peyzaj alanda güzel fotoğraflar çektirdiğini söyledi.

"Diyarbakır'da hava çok sıcak olduğu için burayı tercih ettik." ifadesini kullanan Kayhan, evlenecek çiftlere bu alanlarda dış çekim yaptırmalarını tavsiye etti.

Objektif karşısına geçen gelin Özlem Sert ise mutlu anlarına ilişkin yeşil bir ortamda fotoğraf çektirmek istediklerini belirtti.

Damat Beytullah Sert de açık bir alan olmasına rağmen daha serin buldukları için peyzaj alanda fotoğraf çekimi yaptıklarını anlattı.

İşletme sahibi Muhammed Müjdeci ise çiftlerin, bu özel günlerinde fotoğraf çektirmek için açık alanları tercih ettiğini söyledi.

Müjdeci, Diyarbakır'ın Bismil, Şanlıurfa'nın Siverek ilçeleri ile Karacadağ bölgesinden de gelin ve damatların geldiğini ifade ederek, "Gelin ve damatlar zorluk yaşamıyor. Oturma alanlarında klimalarımız var. Bu da çiftlere büyük kolaylık oluyor. Düğün sezonunda sıcak havada çiftler buraları tercih ediyor." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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