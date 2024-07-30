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Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, yeni atanan Vali yardımcıları ve kaymakamları kabul etti

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Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mardin'e yeni atanan Vali yardımcıları ve kaymakamları makamında kabul etti. Vali Akkoyun, Vali yardımcıları ve kaymakamlara görevlerinde başarılar diledi.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mardin'e yeni atanan Vali yardımcıları ve kaymakamları makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2 Temmuz 2024 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Mardin'e atanan Vali yardımcıları Mehmet Naim Akgül ve Büşra Uçar Koyun ile Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır, Mazıdağı Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Dargeçit Kaymakamı Muhammed Enes İpek, Ömerli Kaymakamı Furkan Çakır, Yeşilli Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç ve Derik Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı Vali Akkoyun'u ziyaret etti.

Vali Akkoyun, Vali yardımcıları ve kaymakamlara görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: AA / Güncel

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