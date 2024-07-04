Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Yaz Kur'an Kurslarını Ziyaret Etti

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, kentte Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti.

Akkoyun, merkez Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi'ndeki Kurra Hafız Ali Haydar Özak Erkek Kur'an Kursu ile Nur Mahallesi'ndeki Lütfiye Yedikardeş Kız Kur'an Kursu'nu ziyaret etti, öğrencilerle görüştü.

Kursa katılan öğrenciler ile ailelerini tebrik eden Akkoyun, yaz döneminde Kur'an-ı Kerim öğrenmenin önemli olduğunu söyledi.

Akkoyun, "Bütün gayretimiz, geleceğimiz olan siz gençlerimizin iyi bir eğitim alarak geleceğe hazırlanmasıdır." dedi.

Vali Akkoyun, daha sonra kurslarda incelemelerde bulunarak, çalışmalarla ilgili İl Müftüsü Enver Türkmen'den bilgi aldı.

Ziyarette Vali Akkoyun'a, Vali Yardımcısı Fatih Eroğlu ve Artuklu İlçe Müftüsü Abdullah Işık da eşlik etti.