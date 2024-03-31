Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ve ailesi oylarını kullandı

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, eşi Canan Akkoyun ve oğlu Nevzat Emre Akkoyun, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Zinciriye İlkokulunda oylarını kullandı.

Oy verme işlemi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Akkoyun, demokrasinin gereği olan seçimlerin, vatandaşların iradesinin sandığa yansıtılmasını sağladığını belirtti.

Kamu görevlileri olarak seçim öncesinde, sırasında ve sonrasında vatandaşların huzur içerisinde oylarını kullanmalarını sağlamak için gerekli güvenlik tedbirleri aldıklarını vurgulayan Akkoyun, "Vatandaşlarımız huzur içerisinde oylarını kullanmaktadırlar." dedi.

Mardin'de 10 ilçede 678 binada kurulan sandıklarda 555 bin civarında seçmenin sandık başına gittiğini belirten Akkoyun, vatandaşların sorunsuz bir şekilde oylarını kullandığını kaydetti.

Akkoyun, şöyle konuştu:

"Seçim günü itibariyle de tedbirlerimizi üst düzeyde almış bulunmaktayız. Yaklaşık 9 bin güvenlik personelimizle, vatandaşlarımızın huzur içerisinde oylarını sandığa yansıtmaları için gerekli tedbirleri almış bulunmaktayız. İnşallah seçim sonuna kadar vatandaşlarımız huzur içerisinde oy kullanacaklardır. Bizler de bu anlamda gerekli tedbirlerimizi alıyoruz. Vatandaşlarımıza da iradelerini sandığa yansıtma konusunda gösterdikleri gayret için teşekkür ediyorum. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."