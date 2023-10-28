Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akkoyun, mesajında, Türk milletinin istiklal ve istikbal yolunda verdiği kurtuluş mücadelesinin millet egemenliğiyle taçlandığı günün, 100. yıl dönümünü kutlamanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

29 Ekim 1923 tarihinin, aziz milletin hiçbir şekilde esareti kabul etmeyeceğini, hür yaşama iradesini her vaziyette devam ettireceğini tüm dünyaya güçlü bir şekilde haykırdığı günün adı olduğunu vurgulayan Akkoyun, şunları kaydetti:

"100 yıl önce milletin yedi düvele karşı verdiği destansı istiklal mücadelesini Cumhuriyet ile taçlandırmış, bağımsızlık sevdasını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Türkiye Yüzyılı'nda tüm dünyaya karşı her alanda istikrarlı mücadelelerine ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Bu özel günde, Türk milletinin bağımsızlık ateşini her daim yüreğinde taşıdığını bir kez daha hatırlatarak, Çanakkale ruhuyla, ecdadımızdan bizlere emanet olan vatanımızın daha ileri gitmesi için var gücümüzle çalışmak en önemli vazifemizdir. Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyor, Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."