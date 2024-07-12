Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Kentteki bir otelde düzenlenen programda konuşan Vali Akkoyun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve milletin güçlü iradesi ile 15 Temmuz'da büyük bir mücadele verildiğini söyledi.

Akkoyun, şöyle konuştu:

"Vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza, devletimize ve demokrasimize namahrem ellerin uzanmasına müsaade edilmedi. 'Türkiye Yüzyılı'nın tam bağımsız Türkiye vizyonuyla şekillenmesine vesile olan bu onurlu mücadele, ihanet şebekesi olan FETÖ ve onun işbirlikçilerine karşı verilen kurtuluş ve cesaret vesikasıdır. Unutmayalım ki kardeşlik bağımızın daha da derinlerde kök salmasına vesile olan bu şerefli mücadele, gelecek nesillerimize rehberlik edecek şanlı bir destandır. Ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kasteden tüm hain odaklara karşı mücadelemiz kararlılıkla devam ederken ihtiyat ve teyakkuzu da asla elden bırakmayacağız."

Milletin ve devletin baş tacı şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmenin onurunu yaşadıklarının belirten Akkoyun, her durumda ve koşulda daima onların yanında olacaklarını vurguladı.

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin aydınlık yarınlara yürüyüşü ve mücadeleyi daha iyi idrak etmeyi sağladığını dile getiren Akkoyun, "Bugün bizler milli diriliş ruhuyla her alanda mücadelemizi tam bağımsız Türkiye şiarıyla gerçekleştirirken sanayi, ulaşım, havacılık, teknoloji ve diğer alanlardaki hamlelerimizi başarılarımızla taçlandırmaktayız. Bu şuurla büyük ve güçlü Türkiye idealine daha sağlam ve daha emin adımlarla ilerleyerek devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Enver Türkmen tarafından daha sonra şehitler için dua okundu.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı.