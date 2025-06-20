Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Nusaybin ilçesini ziyaret etti

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Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Nusaybin ilçesini ziyaret etti.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Nusaybin ilçesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Akkoyun, Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır, Vali Yardımcısı Hasan Kurt ve beraberindekilerle ilk olarak Nusaybin Gazi ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Dernek Başkanı İbrahim Dilmen ve gazilerle bir araya gelen Akkoyun, daha sonra Nusaybin Hükümet Konağı'nda güvenlik birim amirlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda genel asayiş ve güvenlik konularında değerlendirmelerde bulundu.

Nusaybin Kaymakamlığı bünyesinde hizmet veren kurumları ziyaret ederek görevi başındaki personeller ve vatandaşlarla bir araya gelen Akkoyun, görevlerinde başarılar diledi.

Akkoyun ve beraberindekiler ardından Lozan Caddesinde esnafı ve vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinleyen Akkoyun, esnafa bereketli kazançlar diledi.

Şehit Emniyet Bekçisi Fevzi Deniz'in ailesine de ziyarette bulunan Akkoyun, faaliyete giren Nusaybin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde incelemelerde bulundu, İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz'dan bilgi aldı.

Vali Akkoyun, ilçedeki son ziyaretini Nusaybin Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'na yaptı. Akkoyun, milletin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan kahraman komandolara görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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