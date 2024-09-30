Üye Girişi
Haberler

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Nusaybin'de Çeşitli Ziyaretler Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Nusaybin ilçesinde Kaymakam Evren Çakır'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu ve yerel kurumları ziyaret etti. Ayrıca, çeşitli yöneticilerle bir araya gelerek esnafı ve vatandaşları da ziyaret etti. Vali Akkoyun, kırsal alanda Kıbrıs gazisini ziyaret ederken, güvenlik güçlerine de başarılar diledi.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Nusaybin ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Vali Akkoyun, Nusaybin Kaymakamı olarak atanan Evren Çakır'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu, görevinde başarılar diledi.

Nusaybin Kaymakamlığı bünyesinde hizmet veren kurumları da ziyaret eden Akkoyun, görevi başındaki personel ve vatandaşlarla görüştü.

Akkoyun, daha sonra Nusaybin Cumhuriyet Başsavcısı Murat Bulut, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahsum Özmen, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Doğru, Esnaf Sanatkarlar Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Nurullah Tunçalan ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel'i ziyaret etti, odaların yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Vali Akkoyun ardından tarihi Nusaybin Çarşısında esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

Kırsal Balaban Mahallesi'ne geçen Akkoyun, Kıbrıs gazisi Mahmut Çelik'i ziyaret etti.

Sınırtepe Mahallesi'nde bulunan Şehit Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış Hudut Karakolu'nu da ziyaret eden Akkoyun, milletin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan güvenlik güçlerine görevlerinde başarı diledi.

Akkoyun, ziyaretlerinde muhtarlardan da bilgi aldı.

Vali Akkoyun'a ziyaretlerinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgül ve İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday da eşlik etti.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel

Yerel Haberler Tuncay Akkoyun Güvenlik Nusaybin Politika Güncel

25 ülkeye mektup gönderdiler! İsrail'den Hizbullah'la ateşkes için 2 şart

İsrail, Hizbullah ile ateşkes için 2 şart sundu

 Karadeniz'in incisinde utandıran manzara! Bakanlık inceleme başlattı

Karadeniz'in incisinde utandıran manzara! Bakanlık inceleme başlattı

 AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa etti

Oğlunu gerekçe gösterip istifa etti, sonraki hareketi kafaları karıştırdı
Bunların tamamına yakını aynı zincir marketten çıktı! Göz göre göre vatandaşı zehirliyorlar

Bunların tamamına yakını aynı zincir marketten çıktı! Göz göre göre zehirliyorlar
CANLI maç izle! (KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Kayserispor Beşiktaş maçı nereden izlenir? Van uçuşlar iptal mi? Van Ferit Melen Havalimanı yangın söndü mü? Ali Altun neden öldü, hasta mıydı? Ali Altun kimdir? Akbank hesaplardan para mı çekildi? Akbank "izinsiz kredi ve para transferi" açıklaması! AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci kaç yaşında, nereli? Ahmet Zenbilci hesabını neden kapattı? 1 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Yengeç, İkizler, Boğa burcu yorumu! 1 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ahmet Zenbilci oğlu kimdir, Ahmet Zenbilci oğlu ne yaptı? Ahu Tuğba ne zaman öldü? Ahu Tuğba neden, nasıl öldü? Ahmet Zenbilci neden istifa etti? AK Parti Ahmet Zenbilci kimdir? TEKNOFEST KAYIT EKRANI! Teknofest ne zaman başlıyor? Teknofest'e nasıl gidilir, kayıt nasıl yapılır? Akşemsettin hangi görevlerde bulunmuştur?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });