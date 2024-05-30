Üye Girişi
Haberler

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Meteoroloji ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğünü ziyaret etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Meteoroloji ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek kurum çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Meteoroloji ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Mardin Meteoroloji Müdürü Mehmet Zeki Teken ve görevli personel ile görüşen Vali Akkoyun'a kurum çalışmaları ile ilgili bilgi verildi.

Akkoyun, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mehmet Beşir Unat'ı ziyaret etti.

Akkoyun'a ziyaretlerinde Vali yardımcıları Muhammed Taha Canpolat ve Fatih Eroğlu da eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

Tuncay Akkoyun Mardin Çevre Politika Güncel Haberler

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

 Slovenya, Filistin devletini tanıma kararı aldı

Slovenya, Filistin devletini tanıma kararı aldı

 Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı

Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı

 Ender Saraç'ın cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada oğlu konuştu: Yanlı ifade verdim, istismar yok

Ender Saraç'ın cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada oğlu konuştu: Yanlı ifade verdim, istismar yok
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title