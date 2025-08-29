Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Kızıltepe'de Ziyaretlerde Bulundu

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Kızıltepe ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Akkoyun Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Kızıltepe ilçesinde faaliyet gösteren "Kadın Emeği Tandır Ekmeği Projesi" kapsamında yapılan merkezi ziyaret etti.

Akkoyun, proje ve çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Akkoyun, ardından Mardin 1969 Spor'un maçlarını oynayacağı Kızıltepe İlçe Stadını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik ve Mardin 1969 Spor Kulüp Başkanı Rıdvan Aşar ile bir araya gelen Akkoyun, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçe Halk Kütüphanesinde incelemelerde bulunan ve çalışmalar hakkında İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Vural Güngör ile görevlilerden bilgi alan Cumhuriyet Meydanında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretlerde, Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgül, AK Parti İlçe Başkanı Bülent Şahin, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ahmet Seydaoğulları ve Genel Sekreter Yardımcısı Şahin Arpağ da hazır bulundu.