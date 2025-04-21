Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Gazze İçin Düzenlenen Kermesi Ziyaret Etti

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze yararına düzenlenen kermesi ziyaret etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Akkoyun, merkez Artuklu ilçesinde Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen yardım kermesine katıldı.

Elde edilecek gelirin Filistin'e gönderileceği kermeste Akkoyun, Gazze konusundaki duyarlılıklarından dolayı öğrencileri tebrik etti.

Kermese, Vali Yardımcıları Mehmet Naim Akgül ve Büşra Uçar Koyun, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, kamu kurum ve kuruluşları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.