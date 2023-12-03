Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Engelliler Günü'nü kutladı

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak engelli bireylerin başarılarına vurgu yaptı ve onların sosyal hayatta daha fazla yer almaları için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akkoyun, mesajında, engelli bireylerin, sanat, siyaset, eğitim, spor ve iş dünyasında elde ettikleri başarılarla kendilerini gururlandırdıklarını belirtti.

Akkoyun, masajında şu ifadelere yer verdi:

"Engelli kardeşlerimizin sosyal hayatta daha çok yer almaları, huzur ve refahlarının artması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bir gün değil her gün engelli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bilmelerini istiyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyorum. Tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum."