Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Dargeçit'te ziyaretlerde bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Dargeçit ilçesinde çeşitli ziyaretler yaptı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Dargeçit ilçesinde çeşitli ziyaretler yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Akkoyun, Dargeçit Hükümet Konağını ziyaret etti.

Akkoyun, burada, Kaymakam Muhammed Enes İpek, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan ve ilgili güvenlik birim amirlerinin katılımıyla genel asayiş ve güvenlik konularında değerlendirmelerde bulundu.

Akkoyun, Midyat Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi, onların talep ve önerilerini dinledi.

Şehit güvenlik korucusu Ali Verim'in ailesini ziyaret eden Akkoyun, ardından gazi güvenlik korucusu Yahya Tokdemir ve ailesiyle bir araya geldi.

Akkoyun, daha sonra beraberindekilerle kırsal Kartalkaya ve Ilısu mahallelerine ziyarette bulundu.

Mahalle muhtarları ve vatandaşlarla görüşen Vali Akkoyun, kendisine iletilen sorun ve taleplerle ilgili çalışmaların başlatılması talimatını verdi.

Vali Akkoyun, daha sonra Mardin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından kırsal Temelli Mahallesi'nde kurulan "Geleneksel Arı Kovanı Üretim Atölyesi"ni ziyaret ederek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
Galatasaray'dan ayrılan Muslera'nın yeni maaşı belli oldu

Galatasaray'dan ayrılan Muslera'nın yeni maaşı belli oldu
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
Pezeşkiyan'dan ulusal birlik çağrısı

Savaş sürerken Pezeşkiyan'dan İran halkına önemli çağrı
Bedelli askerlik yapacaklar dikkat! Zam geliyor, işte yeni ücret

Bedelli askerlik yapacaklar dikkat! Zam geliyor, işte yeni ücret
İsrailli futbolcu Ramzi Safuri'nin transferi Süper Lig ekibinde ortalığı karıştırdı

İsrailli futbolcunun transferi Süper Lig ekibinde ortalığı karıştırdı
LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu

LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu
Kadınlar tuvaletinde yakalanan sapık! Suçunu itiraf etti: Evet çektim, siliyorum

Kadınlar tuvaletinde yakalanan sapık! Rezilliğini böyle itiraf etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.