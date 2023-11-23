Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'dan "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akkoyun mesajında, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır" ifadesini hatırlatarak, öğretmenliğin asırlar geçse de toplumlar için öneminin her zaman süreceğini belirtti.

Akkoyun, şunları kaydetti:

"Kalp ve ruh bütünlüğü olan, milli ve manevi değerlere sahip, bir toplumun inşa edilmesi adına gayretle ve fedakarca çalışan eğitim neferi her bir öğretmenimize şükranlarımı sunuyorum. Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere ahirete irtihal eden bütün öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Emekli ve görevlerinin başında olan tüm öğretmenlerimize sağlık, huzur ve esenlikler temenni ediyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun."