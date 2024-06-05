Üye Girişi
Haberler

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Başkanlığında YKS Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun başkanlığında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, sınav öncesi, sırasında ve sonrasında alınacak tedbirler ile kurumlar arasındaki koordinasyon konusunda değerlendirmeler yapıldı.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun başkanlığında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mardin Valiliği Dara Toplantı Salonunda yapılan toplantıda hafta sonu yapılacak sınav öncesi, sırasında ve sonrası alınacak tedbirler ile kurumlar arasındaki koordinasyon konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıya, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Vali Yardımcısı Abdullah Demirdağ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve diğer kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Tuncay Akkoyun Eğitim Güncel Haberler

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı

 Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti

Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti

 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası

Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası

 Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek

Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title