Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Artuklu Halk Eğitimi Merkezini ziyaret etti.

Vali Akkoyun ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ufuk Çete'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Akkoyun, meslek öğrenme ve kişisel gelişim anlamında bu merkezlerde açılan kursların çok önemli olduğunu belirterek, birçok vatandaşın burada aldığı eğitimler sayesinde iş hayatına atıldığını söyledi.

Daha sonra atölyeleri ziyaret eden Akkoyun, yapılan çalışmaları inceledi, eğitmenler ve kursiyerlerle görüştü.

Artuklu Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde 2023-2024 eğitim öğretim döneminde açılan 2 bin 141 kursta, 32 bin 57 kursiyerin eğitim gördüğü belirtildi.

Ziyarette, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ve Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan da yer aldı.