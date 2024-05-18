Mardin Valisi Tuncay Akkoyun 19 Mayıs'ı Kutladı

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Akkoyun mesajında, bugüne ve yarınlara ilham olan milli mücadele ruhunun, azmin, imanın ve inancın tezahürü olan 19 Mayıs'ın aziz milletin diriliş nişanesi olduğunu belirtti.

19 Mayıs'ın milli bayram olarak kutlanıyor olmasının gençlerin güçlü ve tam bağımsız Türkiye hedefinin teminatı olduklarının sembolü olduğunu ifade eden Akkoyun, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı'nda, her alanda çalışan ve üreten bir gençlik için tüm imkanları seferber ederek, medeniyetimizi bu kadim topraklara ilmek ilmek işleyen, dava şuuruna sahip milli ve manevi değerlerimizin farkında olan bir gençlik tasavvuru ile emin adımlarla ilerleyeceğiz. Gençlerimiz bugün çağın gerektirdiği ilimle ve bilimle donanıp havacılık, uzay, savunma gibi alanlarda aziz vatanımızı daha da ileriye taşıyarak 19 Mayıs 1919'daki istiklal ruhuyla istikbalimizi şekillendirmeye devam edecektir. Coşku ile kutladığımız 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun."