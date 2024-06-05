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Mardin Valisi: Teröre ve suç örgütlerine müsaade edilmeyecek

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Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, ilde teröre, onların işbirlikçilerine, zehir tacirlerine ve organize suç örgütlerine her alanda, gerek dijital gerek toplumsal mecrada faaliyetlerine müsaade edilmediğini söyledi.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, ilde teröre, onların işbirlikçilerine, zehir tacirlerine ve organize suç örgütlerine her alanda, gerek dijital gerek toplumsal mecrada faaliyetlerine müsaade edilmediğini söyledi.

Vali Akkoyun, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu ile Valilikte düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda, suç oranlarını azaltma, huzur ve güven ortamının istikrarını sağlayarak vatandaşların yaşam kalitesini yükseltme ve oluşturdukları güven ortamının devamını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Bu çerçevede asayiş ve güvenlik konularındaki çalışmaları hız kesmeden kararlılıkla sürdürdüklerini kaydeden Akkoyun, vatandaşların huzur, güven, birlik ve beraberlik içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için yıkıcı, bölücü ve her türlü terör tehdidini bertaraf etmenin temel hedefleri olduğunu belirtti.

Milletin birlik ve beraberliğine kasteden bölücü terör örgütlerine karşı kararlı mücadelenin sürdüğünü ifade eden Akkoyun, şöyle konuştu:

"Bu anlayışla mayıs ayında Mardin'de, bölücü terör örgütü PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik toplam 20 operasyon düzenlenmiştir. Operasyonlarda, gözaltına alınan 58 kişiden 12'si tutuklanmıştır. Terörle birlikte organize suç çetelerine yönelik operasyonlarımız da kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda ilimizde 16 operasyon düzenlenmiş, 25 kişi hakkında işlem yapılmıştır."

Akkoyun, il genelinde yapılan terör, asayiş, organize suçlar ile huzur ve güven uygulamalarında, 3 uzun namlulu silah, 5 ruhsatsız av tüfeği, 71 ruhsatsız tabanca ve 830 muhtelif mühimmat ele geçirildiğini aktardı.

Ülkenin güvenliği huzur ortamının devamı için düzensiz göçle mücadelenin de kararlılıkla devam ettiğini belirten Akkoyun, "Suriye sınır hattında yer alan ilimizde, ülkemize yasadışı yollarla geçmeye çalışanlara yönelik gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Geçen ay Suriye'den ülkemize yasadışı yollarla geçmeye teşebbüs eden 54 kişi hudut birliklerimiz tarafından hudut hattı ötesinde engellenmiştir. Sınırı geçmeye teşebbüs eden 16 kişi sınırda görev yapan birliklerimiz tarafından yakalanarak kolluk kuvvetlerimize teslim edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında mayıs ayında düzenlenen 115 operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 10'nun tutuklandığını aktaran Akkoyun, geçen ay 1413'ü okul servis aracı olmak 94 bin 691 aracın denetlendiğini, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda 11 bin 721 öğrenciye teorik ve uygulamalı eğitim verildiğini anlattı.

Akkoyun, şöyle devam etti:

"Mardin huzurlu ve güvenli bir şehirdir. Yüzyıllardır, birliktelik ve kardeşlik örneği sergileyen, birlikte yaşamanın en güzel örneğidir Mardin. Bu özel ve güçlü toplumsal yapısı, tarihi dokusu ve hoşgörü iklimiyle yüz yıllardır farklı dinlere ve dillere sahip vatandaşlarımız şehrimizde huzur, güven ve kardeşlik içinde yaşamaktadırlar. Bu huzur ve güven ortamının devamı için vatandaşlarımızın desteği ile çalışmaya devam ediyoruz. İlimizde, teröre, onların işbirlikçilerine, zehir tacirlerine ve organize suç örgütlerine her alanda, gerek dijital gerek toplumsal mecrada faaliyetlerine müsaade edilmemiş ve edilmeyecektir."

Kaynak: AA / Güncel

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