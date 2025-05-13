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Mardin Valisi Muhtarlarla Toplantı Yaptı

Mardin Valisi Muhtarlarla Toplantı Yaptı
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Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, çeşitli ilçelerde görev yapan muhtarlarla bir araya gelerek mahallelerine ilişkin ihtiyaç ve talepleri dinledi. Vali Akkoyun, muhtarların önerilerini dikkate alarak ilgili kurum amirlerine talimatlar verdi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, muhtarlarla görüştü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Seydaoğulları ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Kutbettin Yavuz'un da katılımıyla Valilikte düzenlenen toplantıda, Savur, Midyat, Derik, Artuklu, Kızıltepe, Dargeçit, Nusaybin ve Ömerli ilçelerinde görev yapan muhtarlar yer aldı.

Muhtarlar toplantıda mahallelerine ilişkin genel kamu hizmetleri konularındaki ihtiyaç, talep ve önerilerini Vali Akkoyun'a iletme imkanı buldu.

Vali Akkoyun, muhtarların aktardığı tüm başlıkları dikkatle dinleyerek, ilgili kurum amirleri ve daire başkanlarına gerekli talimatları verdi. Taleplerin hızlıca değerlendirilerek çözüme kavuşturulması yönünde çalışmaların ivedilikle başlatılacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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