Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'tan Kurban Bayramı mesajı

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Demirtaş, mesajında bayramların birlikteliği sağlayan önemli günler olduğunu belirterek, toplumsal birlikteliği sağlayan bayramların sevginin, şefkatin, vefanın, merhametin dayanışmanın doruk noktasına ulaştığı birlik ve beraberlik duygularının yoğunlaştığı, sevinç, neşe ve coşkunun buluştuğu, karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları ve kardeşçe kucaklaştıkları, milli, manevi ve dini duyguların sevgi ve barışla harmanlandığı millet olma şuurunun kuvvetlendiği çok önemli ve özel günler olduğunu vurguladı.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demirtaş, mesajında, birlikteliği sağlayan bayramların önemine dikkat çekerek, toplumsal birlikteliği sağlayan bayramların sevginin, şefkatin, vefanın, merhametin dayanışmanın doruk noktasına ulaştığı birlik ve beraberlik duygularının yoğunlaştığı, sevinç, neşe ve coşkunun buluştuğu, karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları ve kardeşçe kucaklaştıkları, milli, manevi ve dini duyguların sevgi ve barışla harmanlandığı millet olma şuurunun kuvvetlendiği çok önemli ve özel günler olduğunu belirtti.

Demirtaş, şunları kaydetti:

"Millet olarak birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları içinde idrak ettiğimiz bayram sevinci ve coşkusuyla sağlık, esenlik içerisinde daha nice bayramlara ulaşmamızı, kesilen kurbanların ve edilen duaların kabulünü Yüce Allah'tan diliyorum. İlimizde Kurban Bayramı'nın rahat ve huzur içinde geçmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını da hatırlatırken vatandaşlarımızın kesecekleri kurbanların kabul olmasını, bu güzel bayram günlerinin sevinçlere, mutluluklara vesile olmasını diliyorum. Mardinli hemşerilerimin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum."