Mardin Valisi Gazze için Kurban Bağışında Bulundu

Mardin Valisi Gazze için Kurban Bağışında Bulundu
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Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Gazze'ye kurban bağışında bulundu. Akkoyun, dayanışma ve yardımlaşma duygularını vurguladı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) vekalet vererek Gazze için kurban bağışında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Müftüsü Dr. Enver Türkmen ve Türkiye Diyanet Vakfı Görevlisi Muhammet Koldemir'i Valilik makamında kabul etti.

Görüşmede, Türkiye Diyanet Vakfı'nın yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü kurban organizasyonları hakkında bilgi verildi.

Görüşmenin ardından Akkoyun, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Gazze'ye kurban bağışında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Akkoyun, "Gazze'deki kardeşlerimiz için her zamankinden daha fazla desteğe ihtiyaç duydukları bu dönemde, dayanışma ve yardımlaşma duygularımızı en güçlü şekilde ortaya koymalıyız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
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