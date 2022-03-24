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Mardin Valisi Demirtaş, yaşlı vatandaşları ziyaret etti

AA - Şahin Seçen - Güncel
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Mardin Valisi Demirtaş, yaşlı vatandaşları ziyaret etti

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla yaşlı vatandaşları ziyaret etti.

ARTUKLU, MARDİN (AA) - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla yaşlı vatandaşları ziyaret etti.

Eşi Beyhan Demirtaş ile Artuklu ilçesinde yaşayan yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret eden Vali Demirtaş, onların talep ve isteklerini dinledi.

Yaşlı vatandaşların en önemli bir yere sahip olduklarını belirten Demirtaş, yaşlıların değerli olduğunu söyledi.

Demirtaş, şöyle konuştu:

"Başımızın tacı, elleri öpülesi kıymetli çınarlarımızı ziyaret ettik. Vakit buldukça bizler de yaşlılarımızı ve vatandaşlarımızı ziyaret edip kendilerini dinliyoruz. Hepimizin arkasında yaşı ilerlemiş anne ve babalarının büyük bir emeği ve gayreti var. Onlar nasıl bizleri okutup büyütmüşler ise bizler de kendilerini sürekli hatırlayıp ilgilenmeli, yanlarında olmalıyız. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Yaşı ilerlemiş vatandaşlarımıza sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum."

AA / Şahin Seçen - Güncel

Mahmut Demirtaş, Artuklu, Mardin, Güncel, Haberler

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