Mardin Valisi Demirtaş, Sakatlar Derneğini ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mardin Valisi Demirtaş, Sakatlar Derneğini ziyaret etti

AA - Osman Öksüz - Güncel
 - Güncelleme:
Mardin Valisi Demirtaş, Sakatlar Derneğini ziyaret etti

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Engelliler Haftası dolayısıyla Türkiye Sakatlar Derneği Mardin Şubesine ziyarette bulundu.

MARDİN (AA) - Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Engelliler Haftası dolayısıyla Türkiye Sakatlar Derneği Mardin Şubesine ziyarette bulundu.

Vali Demirtaş, ziyarette Türkiye Sakatlar Derneği Mardin Şubesi Başkanı Hasan Anuk ve dernek üyeleriyle görüştü.

Engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak adına her zaman yanlarında olduklarını kaydeden Demirtaş, sosyal devlet anlayışıyla engelsiz bir yaşam sağlamak için farklı çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Engellilere çeşitli yardımlar yaptıklarını bildiren Demirtaş, "Şehrimizin dört bir yanında bulunan engelli vatandaşlarımızın bir gün değil her gün yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Anuk ise, ziyaretten büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ederek, Demirtaş'a teşekkür etti.

AA / Osman Öksüz - Güncel

Türkiye Sakatlar Derneği, Engelliler Haftası, Mahmut Demirtaş, Mardin, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title