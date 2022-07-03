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Mardin Valisi Demirtaş, Nusaybin ilçesinde incelemelerde bulundu

AA - Şahin Seçen - Güncel
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Mardin Valisi Demirtaş, Nusaybin ilçesinde incelemelerde bulundu

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Nusaybin ilçesinde ziyaretlerde bulunarak yapımı tamamlanan ve devam eden çalışmaları inceledi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Nusaybin ilçesinde ziyaretlerde bulunarak yapımı tamamlanan ve devam eden çalışmaları inceledi.

Demirtaş, ilçe merkezinde Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Kahraman Gürbüz, İlçe Emniyet Müdürü Erhan Koç, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel, Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Şimşek tarafından karşılandı.

Beraberindekilerle Girmeli ve Eskihisar mahallelerini ziyaret eden Demirtaş, vatandaşlarla bir araya gelerek mahallelerdeki yol yapım çalışmalarını inceledi.

Demirtaş daha sonra yapımı tamamlanan alanlarda ve inşaat çalışmaları süren binalarda incelemelerde bulundu.

Tarihi Nusaybin Çarşısı, Mesire Alanı ve Giyimciler Çarşısındaki esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelen Demirtaş, Kayabaşı ve Yolbilen mahallesi muhtarları ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahsum Özmen'le de görüştü.

AA / Şahin Seçen - Güncel

Mahmut Demirtaş Kayabaşı Nusaybin Mardin Güncel Haberler

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