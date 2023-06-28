Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, uygulama noktalarında görev yapan güvenlik güçleri ile şehit ailelerinin bayramını kutladı. Vali Demirtaş, şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek dua etti ve bayramlaştı.

Mardin Valisi Demirtaş, güvenlik güçleri ve şehit aileleri ile bayramlaştı

MARDİN - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, uygulama noktalarında görev yapan güvenlik güçleri ile şehit ailelerinin bayramını kutladı.

Vali Demirtaş, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hikmet Yokarıbaş, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ile birlikte Mardin Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti.

Irak'ın Gara bölgesinde geçen yıl terör örgütü PKK tarafından şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın kabrinizi ziyaret eden Demirtaş, şehidin mezarına karanfil bıraktı. Ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Vali Demirtaş ve beraberindekiler şehit aileleri ile İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının uygulama noktalarını ve Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığını ziyaret ederek buradakilerle bayramlaştı.

Vali Demirtaş, bayram süresince kent genelinde 5 bin 585 personel ve yaklaşık 800 aracın görev başında olacağını belirtti.

Sürücülere dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda çağrıda bulunan Demirtaş, sürücülerin bayramını kutladı.