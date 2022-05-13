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Mardin Valisi Demirtaş, başarılı personeli ödüllendirdi

AA - Osman Öksüz - Güncel
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Mardin Valisi Demirtaş, başarılı personeli ödüllendirdi

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla özverili çalışma sergileyen trafik personellerini başarı belgesiyle ödüllendirdi.

MARDİN (AA) - Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla özverili çalışma sergileyen trafik personellerini başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Valilikte düzenlenen programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut da katıldı.

Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında görevlerinde üstün gayret ile fedakarlık gösteren İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığında görevli 4 trafik personeli, Vali Demirtaş tarafından başarı belgesiyle ödüllendirildi.

Trafikte yaşanılabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi ve vatandaşların can ile mal güvenliğinin sağlanmasında mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak üstün gayret gösteren trafik personellerinin motivasyonun artırılması amacıyla ödüllendirildiğini kaydeden Demirtaş, başarı gösteren personelleri tebrik etti.

AA / Osman Öksüz - Güncel

Mahmut Demirtaş, Trafik Haftası, Jandarma, Mardin, Güncel, Haberler

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