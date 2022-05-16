Mardin Valisi Demirtaş'a &quot;Sosyal Güvenlik Haftası&quot; dolayısıyla ziyaret - Haberler

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Mardin Valisi Demirtaş'a "Sosyal Güvenlik Haftası" dolayısıyla ziyaret

AA - Osman Öksüz - Güncel
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Mardin Valisi Demirtaş'a 'Sosyal Güvenlik Haftası' dolayısıyla ziyaret

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Abdülkerim Şahin, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.

MARDİN (AA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Abdülkerim Şahin, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.

Şahin ve beraberindeki müdür yardımcıları ile Vali Demirtaş ile makamında bir süre görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Demirtaş, sosyal güvenlik teşkilatının çok önemli bir görevi yürüttüğünü belirterek, sosyal güvenlik alanında başarılı hizmetler yürüten SGK İl Müdürü Şahin ve beraberindeki heyet şahsında, tüm kurum çalışanlarına başarılar diledi.

AA / Osman Öksüz - Güncel

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